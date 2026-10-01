Madrid: movimento negativo per Sacyr
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, in flessione dell'1,97% sui valori precedenti.
L'andamento di Sacyr nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,864 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,92. Il peggioramento di Sacyr è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,84.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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