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"Buy" per Sacyr

Finanza
"Buy" per Sacyr
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Grande giornata per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, tra i componenti dell'Ibex 35, che mette a segno un rialzo del 2,67%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 4,004 Euro, con stop loss individuato a quota 3,723 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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