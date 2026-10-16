"Buy" per Sacyr

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Grande giornata per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , tra i componenti dell' Ibex 35 , che mette a segno un rialzo del 2,67%.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 4,004 Euro, con stop loss individuato a quota 3,723 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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