Milano 14:13
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Dow Jones 15-ott
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Madrid: brillante l'andamento di Sacyr

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Sacyr
Avanza il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che guadagna bene, con una variazione del 2,90%.
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