Milano 17:35
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Dow Jones 17:51
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Petrolio a 87,9 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 87,9 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 87,9 dollari per barile alle 15:40.
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