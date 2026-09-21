Generalfinance, Kepler Cheuvreux: bene il tempestivo avvicendamento ai vertici dell'area Finanza

(Teleborsa) - "Accogliamo con favore il tempestivo avvicendamento
ai vertici della funzione Finanza", con Fabio Pelati che è "forte di una vasta esperienza maturata nel corso degli anni presso diverse banche italiane quotate". Lo scrivono gli analisti di Kepler Cheuvreux
, dopo che venerdì Generalfinance
ha approvato
alcune modifiche alla struttura organizzativa, tra cui un cambio ai vertici della funzione Finanza.Ugo Colombo
ha rassegnato le dimissioni dalle cariche di Chief Financial Officer, Investor Relator e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il CdA ha deliberato, con decorrenza dal 10 ottobre 2026, di nominare Fabio Pelati
quale Chief Financial Officer e Investor Relator e Antonio Borriello
quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, mantenendo quest'ultimo le attuali responsabilità di Responsabile Amministrazione e Reporting Finanziario.(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)