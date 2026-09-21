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Generalfinance, Kepler Cheuvreux: bene il tempestivo avvicendamento ai vertici dell'area Finanza

Finanza, Consensus
Generalfinance, Kepler Cheuvreux: bene il tempestivo avvicendamento ai vertici dell'area Finanza
(Teleborsa) - "Accogliamo con favore il tempestivo avvicendamento ai vertici della funzione Finanza", con Fabio Pelati che è "forte di una vasta esperienza maturata nel corso degli anni presso diverse banche italiane quotate". Lo scrivono gli analisti di Kepler Cheuvreux, dopo che venerdì Generalfinance ha approvato alcune modifiche alla struttura organizzativa, tra cui un cambio ai vertici della funzione Finanza.

Ugo Colombo ha rassegnato le dimissioni dalle cariche di Chief Financial Officer, Investor Relator e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il CdA ha deliberato, con decorrenza dal 10 ottobre 2026, di nominare Fabio Pelati quale Chief Financial Officer e Investor Relator e Antonio Borriello quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, mantenendo quest'ultimo le attuali responsabilità di Responsabile Amministrazione e Reporting Finanziario.

(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)
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