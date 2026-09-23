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Pfizer, Urso convoca un nuovo incontro al Mimit per il 6 ottobre

Il ministro visiterà lo stabilimento di Catania il 23 ottobre

Finanza
Pfizer, Urso convoca un nuovo incontro al Mimit per il 6 ottobre
(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per martedì 6 ottobre, alle ore 16.00, un nuovo incontro con i vertici di Pfizer, le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali. Nel corso della riunione saranno analizzate le prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento etneo, nel quadro del percorso di confronto già avviato dal Ministero.

Il confronto con l'azienda proseguirà il 23 ottobre a Catania, quando il ministro Urso visiterà lo stabilimento etneo e incontrerà nuovamente i vertici dell'azienda biofarmaceutica per un ulteriore approfondimento sul futuro del sito.
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