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Piazza Affari: peggiora il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: peggiora il settore assicurativo italiano
Si abbattono le vendite sull'indice delle società assicurative, che continua la giornata a 47.551,79 punti, in forte calo del 2,16%.
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