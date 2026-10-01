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Piazza Affari: peggiora il settore assicurativo italiano
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01 ottobre 2026 - 17.00
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Si abbattono le vendite sull'
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, che continua la giornata a 47.551,79 punti, in forte calo del 2,16%.
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