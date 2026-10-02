Milano
17:35
50.483
+0,49%
Nasdaq
22:00
30.808
+1,00%
Dow Jones
22:03
51.177
+0,49%
Londra
17:35
10.462
+0,32%
Francoforte
17:37
25.231
+1,17%
Venerdì 2 Ottobre 2026, ore 23.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,49%
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,49%
Il Dow Jones termina gli scambi a 51.177,44 punti
In breve
,
Finanza
02 ottobre 2026 - 22.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,49% e chiude a 51.177,44 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,62%
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,56%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,62%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,82%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,49%
Altre notizie
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,49%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,49%
Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dello 0,41%
Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dello 0,42%
Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,63%
Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,56%
Guide
Curva dei rendimenti: cosa significa quando si irripidisce o si appiattisce
Un titolo di Stato che scade tra due anni può offrire un rendimento diverso da uno dello stesso emittente che ha una durata decennale. La curva dei rendimenti, o yield curve, permette di osservare...
leggi tutto