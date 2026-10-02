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Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,49%

Il Dow Jones termina gli scambi a 51.177,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,49%
L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,49% e chiude a 51.177,44 punti.
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