Milano 17:35
50.483 +0,49%
Nasdaq 19:00
30.817 +1,03%
Dow Jones 19:00
51.129 +0,40%
Londra 17:35
10.462 +0,32%
Francoforte 17:37
25.231 +1,17%

Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,32%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.461,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,32%
Londra allunga timidamente il passo dello 0,32% e chiude a 10.461,95 punti.
Condividi
```