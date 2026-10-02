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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Utilities
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02 ottobre 2026 - 17.00
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, che continua la giornata in aumento dell'1,19% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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