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Eurozona: l'EURO STOXX Utilities in forte calo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Utilities in forte calo
L'Indice Utilities dell'Area Euro crolla del 2,02%, scendendo fino a 545,62 punti.
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