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Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro guadagna l'1,18% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 564,62 punti.
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