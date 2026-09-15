Milano 17:35
51.555 -0,14%
Nasdaq 20:59
28.941 -0,64%
Dow Jones 20:59
52.053 -0,70%
Londra 17:35
10.658 -0,37%
Francoforte 17:36
25.402 -0,15%

Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro guadagna lo 0,92% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 549,22 punti.
Condividi
```