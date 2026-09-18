Milano 17:35
51.545 -1,60%
Nasdaq 17:46
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Dow Jones 17:46
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Londra 17:40
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Francoforte 17:37
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EURO STOXX Utilities, quotazioni in calo a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
EURO STOXX Utilities, quotazioni in calo a Eurozona
Profondo rosso per l'indice Utilities dell'Area Euro, che retrocede a 556,76 punti, in netto calo dell'1,54%.
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