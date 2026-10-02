Francoforte: movimento negativo per Commerzbank

(Teleborsa) - Sottotono la banca tedesca , che passa di mano con un calo del 2,41%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Commerzbank rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico della banca d'affari mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 38,1 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 38,79. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 37,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```