Francoforte: movimento negativo per Commerzbank
(Teleborsa) - Sottotono la banca tedesca, che passa di mano con un calo del 2,41%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Commerzbank rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico della banca d'affari mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 38,1 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 38,79. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 37,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```