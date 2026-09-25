HelloFresh crolla a Francoforte dopo avere tagliato le previsioni per il 2026

Risultati insufficienti dalla valutazione preliminare del back-to-school

(Teleborsa) - Le azioni HelloFresh sono crollate alla Borsa di Francoforte dopo che la società tedesca di kit pasto ha annunciato di aspettarsi ricavi per il terzo trimestre del 2026 inferiori alle attese di mercato e rivisto le prospettive per l'esercizio 2026.



Il management della società ha completato la valutazione preliminare dei risultati ottenuti e delle relative implicazioni per il terzo trimestre e per l'intero esercizio 2026. Tale valutazione ha evidenziato che il periodo del "back-to-school" non ha generato i volumi di acquisizione di nuovi clienti necessari per soddisfare le previsioni più recenti e le attuali aspettative del mercato per l'intero esercizio 2026 e per il terzo trimestre del 2026.



HelloFresh ora prevede un calo dei ricavi consolidati nel terzo trimestre del 2026 compreso tra l'11% e il 12% su base annua a cambi costanti (terzo trimestre 2025: calo del 9,3% su base annua a cambi costanti), un dato inferiore alle più recenti aspettative di mercato, stimate dalla Società in una flessione del 6,8% su base annua a cambi costanti (media aritmetica delle ultime stime pubblicate dagli analisti al 24 settembre 2026). Inoltre, l'EBITDA rettificato è atteso in un intervallo compreso tra 45 e 55 milioni di euro circa a cambi costanti (terzo trimestre 2025: 40 milioni di euro a cambi correnti; consensus degli analisti: 57,2 milioni di euro a cambi costanti, calcolato come media aritmetica delle ultime stime pubblicate dagli analisti al 24 settembre 2026).



Alla luce di ciò, il Cda ha deciso di modificare le previsioni per l'intero esercizio finanziario 2026. Prevede ora che i ricavi del Gruppo, a cambi costanti, registreranno un calo compreso tra il 9% e l'11%. E ciò a fronte di un consensus degli analisti pari a un calo del 6,9%, con la stima più alta pari a un calo del 5,9% e quella più bassa del 9,0%). La precedente previsione della società, invece, stimava un calo nella fascia bassa dell'intervallo tra il 3% e il 6% a cambi costanti.



Abbassate anche le previsioni relative all'Adjusted EBITDA, portate ora a un intervallo compreso tra 350 e 370 milioni di euro, a fronte di un consensus degli analisti di 375,6 milioni a cambi costanti e della precedente stima aziendale tra 375 e 425 milioni, sempre a cambi costanti.



I risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2026 verranno diffusi il 5 novembre 2026.

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