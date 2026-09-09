Milano 14:58
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Dow Jones 8-set
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Londra 14:58
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Londra: positiva la giornata per Abrdn

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per Abrdn
Seduta vivace oggi per la società di investimenti, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,34%.
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