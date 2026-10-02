PALLADIUM dell'1/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,69% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del palladio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.143,3, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.238,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.111,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)