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PALLADIUM dell'1/10/2026

Finanza
PALLADIUM dell'1/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,69% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del palladio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.143,3, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.238,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.111,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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