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Piazza Affari: in forte denaro il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in forte denaro il settore automotive dell'Italia
In forte aumento il comparto italiano auto e ricambi, che con il suo +1,79% avanza a quota 276.397,41 punti.
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