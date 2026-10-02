PLATINUM dell'1/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Allunga timidamente il passo il metallo bianco-argenteo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,23%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il platino, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.672. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.769. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.630.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)