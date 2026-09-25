Milano 17:35
51.867 +0,63%
Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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M3 Unione Europea (YoY) in agosto

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M3 Unione Europea (YoY) in agosto
Unione Europea, M3 in agosto su base annuale (YoY) +3,5%, in aumento rispetto al precedente +3,4% (in linea con le stime degli analisti).
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