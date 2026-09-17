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Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in agosto

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Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in agosto
Unione Europea, Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) +3,2%, in aumento rispetto al precedente +2,9% (la previsione era +3,3%).

(Foto: © senoldo/123RF)
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