Milano 14:39
52.453 +0,93%
Nasdaq 16-set
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Dow Jones 16-set
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Londra 14:39
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Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in agosto

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Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in agosto
Unione Europea, Prezzi consumo in agosto su base mensile (MoM) +0,4%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (in linea con le stime degli analisti).
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