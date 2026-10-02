Vulnerabili, ARERA: corre bolletta gas a settembre

12,7% rispetto al mese precedente. La preoccupazione delle Assocazioni: "Prezzi lunari

(Teleborsa) - Per il mese di settembre le quotazioni all’ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo e la spesa totale dell’utente tipo è aumentata del 12,7% rispetto al mese precedente. Pertanto, per i 2,3 milioni di clienti nel Servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m) è pari a 78,80 €/MWh. Così Arera comunica il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità gas per il mese di settembre 2026.



Vulnerabili: corre bolletta gas a settembre



"Si conferma la stangata sui consumi energetici degli italian"i. Lo afferma il Codacons, commentando l’aggiornamento tariffario per il gas disposto da Arera per il mese di settembre. Le bollette del gas salgono del +12,7% per i vulnerabili rispetto al mese precedente, pari ad una maggiore spesa su base annua, nell’ipotesi di prezzi costanti, da +201 euro a nucleo rispetto alle tariffe di agosto.



La bolletta media del gas sale così a 1.782 euro annui (con consumi pari a 1.100 metri cubi annui) che, sommata agli 868,6 della luce, porta il conto totale per un utente vulnerabile a 2.650,6 euro.



Rispetto a settembre 2025 le tariffe del gas per i vulnerabili risultano più elevate del +52%, pari ad un aggravio di spesa da +611 euro a utenza su base annua. Numeri che, purtroppo, confermano la stangata sui consumi energetici degli italiani denunciata da Codacons, che si aggraverà nel periodo invernale considerata la prossima accensione dei sistemi di riscaldamento nelle case degli italiani.







Unione Nazionale Consumatori parla di "Prezzo lunare. Si tratta del prezzo più alto di sempre, nonostante la stagione termica inizi solo tra 15 giorni. Una speculazione dei mercati all'ingrosso, dato che il prezzo astronomico non dipende solo dall'incontro effettivo di domanda e offerta reale, ma soprattutto dal ruolo della finanza e dalla volatilità dei mercati" afferma il vicepresidente Marco Vignola.





"In ogni caso i consumatori non devono farsi prendere dal panico, cadendo nella trappola di chi, approfittando di questi rialzi, cerca di spostarli a tutti i costi su offerte del mercato libero a prezzo bloccato, che non è detto siano per forza più convenienti del mercato tutelato. Infatti, quello che conta è il prezzo assoluto che si paga, non la variazione. Inoltre, ha fatto certo un affare chi ha bloccato i prezzi prima di marzo e dello scoppio della guerra in Iran, mentre se si bloccano ora, quando sono già aumentati, non è detto che immancabilmente convenga: dipende dall'andamento futuro del prezzo del gas che nessuno può prevedere, essendo collegato alla fine dell'emergenza nello stretto di Hormuz. Un prezzo fisso può convenire se successivamente il prezzo variabile sale, non convenire se poi scende" prosegue Vignola.



"Insomma, il primo consiglio che diamo è sempre lo stesso: andate sul Portale Offerte di Arera per confrontare tutte le offerte. Il secondo : se vi offrono uno sconto sulla materia energia, una delle due voci lasciate al mercato libero, dato che le altre sono imposte e quote passanti uguali per tutti uguali, chiedete anche a quanto ammonta la seconda voce lasciata a mercato, ossia la quota fissa annua che si paga indipendentemente dai consumi, che mediamente oscilla tra 84 e 156 euro, ossia tra 7 e o 13 euro mese. Se, infatti, avete consumi bassi, la quota di commercializzazione fissa potrebbe mangiarsi tutto lo sconto sul prezzo dell'energia. Quanto al Governo, è ora che si dia una svegliata e faccia qualcosa" conclude Vignola.





Cosa fare?



Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1settembre 2026 il +12,7% significa spendere, in teoria, essendo per ora spenti i caloriferi, 201 euro in più su base annua, nell'ipotesi di prezzi costanti per i prossimi 12 mesi. La spesa totale annua (non, quindi, secondo l'anno scorrevole, ma dal 1 settembre 2026 al 31 agosto 2027) sale così, per i vulnerabili, a 1782 euro che, sommati agli 869 euro della luce, determinano una stangata complessiva annua pari a 2651 euro.



Se il prezzo del gas sale oggi del 12,7%, rispetto ai tempi pre-crisi del settembre 2021 è ora superiore del 91,2%, mentre rispetto al precedente record storico del dicembre 2022, in base alla nuova serie storica ricostruita secondo il nuovo cliente tipo, è superiore del 7,1%.

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