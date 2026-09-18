Terna, Monti: "il costo della trasmissione elettrica è circa il 4% della bolletta"

L’Ad ai Portofino Talks: “Gli investimenti sulla rete rendono il sistema più sicuro e creano le condizioni per ridurre nel tempo il costo dell'energia”

(Teleborsa) - "Per una famiglia tipo il costo della trasmissione elettrica vale circa il 4%". Lo ha detto Pasqualino Monti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna intervenendo ai Portofino Talks, leggendo e spiegando dal palco le voci della bolletta del moderatore del panel, Andrea Ruggieri.



"Terna – ha proseguito l'AD - incide per una parte limitata della bolletta, ma ha una responsabilità fondamentale sul funzionamento del sistema elettrico, gestendo la rete di trasmissione dell'energia. Gli investimenti che stiamo facendo sulla rete non servono soltanto a rendere il sistema più sicuro. Creano anche le condizioni perché, nel tempo, il costo dell'energia possa diminuire".



L'Italia - ha concluso Pasqualino Monti - dipende ancora molto dall'estero per il proprio fabbisogno energetico. Comunque, nel breve termine, il gas rimane una fonte indispensabile per la sicurezza del sistema".

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