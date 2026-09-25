Milano 9:55
52.030 +0,94%
Nasdaq 24-set
30.479 0,00%
Dow Jones 24-set
51.350 -0,31%
Londra 9:55
10.720 +0,38%
25.410 +0,57%

Gas, indice IGI in aumento a 79,26 €/MWh

Energia, Finanza
Gas, indice IGI in aumento a 79,26 €/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 25 settembre è pari a 79,26 €/MWh, in calo rispetto al 24 settembre attestatosi a 76,96 €/MWh.

L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
Condividi
```