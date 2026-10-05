Air Liquide lancia buyback da 4 miliardi di euro e punta a incrementare i margini nel piano 2030

Prevede fatturato in crescita a un cagr del 5%

(Teleborsa) - Air Liquide ha presentato "BEYOND", il suo piano strategico fino al 2030, che mira a trasformare le attuali trasformazioni dell'industria e della sanità - quali la transizione energetica, l'accelerazione del digitale e dell'intelligenza artificiale, la sovranità tecnologica e industriale e l'evoluzione delle esigenze sanitarie - in leve di crescita sostenibile per clienti e pazienti.



Nell'ambito di questo piano, la società francese di gas industriali ha lanciato un programma di riacquisto di azioni proprie da 4 miliardi di euro e ha dichiarato di voler aumentare il proprio margine operativo di 400-600 punti base entro il 2030.



Il riacquisto rappresenta il primo programma di remunerazione degli azioni di questa portata per Air Liquide e dovrebbe concludersi entro la fine del 2028, parallelamente a una continua crescita dei dividendi. L'iniziativa rientra in un piano di allocazione del capitale superiore a 40 miliardi per il periodo 2026-2030, di cui oltre la metà destinata a investimenti industriali e acquisizioni.



Secondo indiscrezioni, Elliott Investment Management avrebbe acquisito una quota non resa nota in Air Liquide e starebbe dialogando da mesi con il gruppo francese, sollecitando un miglioramento dei margini e una maggiore attenzione all'efficienza e al rendimento del capitale.



Sempre nell'ambito del piano al 2030, Air Liquide prevede inoltre una crescita media delle vendite del 5% annuo (con una variazione di +/- 1 punto percentuale). Nono solo, nell'arco del periodo l'azienda prevede un CAGR dell'utile netto ricorrente per azione pari al +10% (+/-2%) e un ROCE ricorrente superiore all'11% nel 2030.









Condividi

```