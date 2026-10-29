Parigi: nuovo spunto rialzista per Air Liquide

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di gas industriali e medici , in guadagno del 2,73% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Air Liquide rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 180,6 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 176,8. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 174,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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