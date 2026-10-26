Ferrari, acquisti per quasi 18,9 milioni di euro nella terza tranche del buyback

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di buyback da 250 milioni di euro annunciato il 1° settembre 2026, ulteriori 53.750 azioni ordinarie tra il 19 e il 23 ottobre 2026 su Euronext Milan, a un prezzo medio unitario di 351,4827 euro, per un controvalore complessivo di 18.892.196,65 euro. Il programma da 250 milioni rappresenta la terza tranche del piano pluriennale di buyback da circa 3,5 miliardi di euro entro il 2030.



Dall'avvio della terza tranche e fino al 23 ottobre 2026 sono state acquistate 341.261 azioni su EXM per 120.381.342,89 euro e 77.824 azioni sul NYSE per 31.498.189,59 dollari.



Al 23 ottobre il Cavallino rampante di Maranello deteneva 2.009.889 azioni proprie, pari all'1,13% del capitale sociale. Dal 5 gennaio 2026 il riacquisto complessivo ammonta a 2.120.269 azioni per 658.596.256,58 euro.







(Foto: Hanson Lu on Unsplash)

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