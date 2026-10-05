Milano 11:39
50.482 0,00%
Nasdaq 2-ott
30.808 0,00%
Dow Jones 2-ott
51.177 +0,49%
Londra 11:39
10.487 +0,24%
Francoforte 11:39
25.190 -0,16%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 4/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 4/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un timido +0,04%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti del Franco Svizzero, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,9285. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,9423. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,9237.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```