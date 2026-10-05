Milano 11:40
50.472 -0,02%
Nasdaq 2-ott
30.808 0,00%
Dow Jones 2-ott
51.177 +0,49%
Londra 11:40
10.486 +0,23%
Francoforte 11:40
25.184 -0,19%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 4/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 4/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 ottobre

Sostanziale invarianza per il CABLE, che archivia la seduta con un 0%.

Lo scenario di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3272. Supporto a 1,32. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3344.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```