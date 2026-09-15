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Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto -0,05%
Ibex 35 chiude a 19.555,9 Euro
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15 settembre 2026 - 17.53
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