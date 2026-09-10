Milano 9-set
51.875 0,00%
Nasdaq 9-set
29.422 -0,29%
Dow Jones 9-set
52.381 -0,77%
Londra 9-set
10.670 0,00%
Francoforte 9-set
25.576 0,00%

Snam, promozione a Buy da UBS

Energia, Finanza, Consensus
Snam, promozione a Buy da UBS
(Teleborsa) - UBS ha migliorato a "Buy" da "Neutral" la raccomandazione su Snam, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, con target price fissato a 6,60 euro per azione.
Condividi
```