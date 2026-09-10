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Snam, promozione a Buy da UBS
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10 settembre 2026 - 08.13
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(Teleborsa) - UBS ha migliorato a "
Buy
" da "Neutral" la
raccomandazione
su
Snam
, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, con
target price
fissato a
6,60 euro
per azione.
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