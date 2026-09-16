EQUITA sale in Borsa con promozione a Buy da Kepler Cheuvreux
(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per EQUITA, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, che beneficia della promozione a "Buy" da "Hold" di Kepler Cheuvreux, che ha anche alzato il target price a 6,7 euro per azione dai precedenti 6,2 euro.
EQUITA si attesta a 6 euro, con un aumento del 2,39%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,077 e successiva a 6,197. Supporto a 5,957.
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