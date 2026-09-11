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SYS-DAT, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy

Finanza, Consensus
SYS-DAT, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 9 euro per azione (dai precedenti 7 euro) il target price su SYS-DAT, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

Intanto, è buona la performance di SYS-DAT, che si attesta a 7,88 euro, con un aumento del 2,60%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,987 e successiva a 8,207. Supporto a 7,767.
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