De' Longhi continua il buyback: investiti 2,96 milioni di euro tra il 28 settembre e il 2 ottobre

(Teleborsa) - De' Longhi ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di BuyBack avviato il 13 aprile 2026, complessivamente 74.651 azioni proprie nel periodo compreso tra il 28 settembre e il 2 ottobre 2026, pari allo 0,0493% del numero complessivo di azioni ordinarie. Gli acquisti, eseguiti tramite Bank of America, intermediario incaricato, sono avvenuti al prezzo medio ponderato di 39,7198 euro, per un controvalore complessivo di 2.965.122,42 euro.



Al 2 ottobre 2026 il Produttore di elettrodomestici detiene 3.260.571 azioni proprie, corrispondenti al 2,1551% del capitale ordinario.





Condividi

```