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Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Oil & Gas
In rialzo il comparto petrolifero europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 595,4 punti.
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