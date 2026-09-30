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Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Oil & Gas
Perde terreno il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 598,74 punti, ritracciando dell'1,02%.
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