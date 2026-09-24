Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 18:02
30.243 -0,74%
Dow Jones 18:02
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo fa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 614,56 punti.
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