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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo perde lo 0,88%, continuando la seduta a 604,97 punti.
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