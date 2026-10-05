Eventi e scadenze: settimana del 5 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 05/10/2026

Appuntamenti:

66° Salone Nautico Internazionale di Genova - Manifestazione internazionale organizzata da Confindustria Nautica dedicata alla nautica da diporto, che riunisce oltre 1.000 imbarcazioni, 215 novità e operatori da 45 Paesi, con esposizione di Yacht & superyacht, barche a vela, gommoni e multiscafi oltre a tecnologie innovative, componentistica ed elettronica. (da giovedì 01/10/2026 a martedì 06/10/2026)

Mercanteinfiera Autunno 2026 - Fiere di Parma - 45ª edizione dell'appuntamento autunnale dedicato all'antiquariato, al modernariato e al collezionismo. La manifestazione ospita circa 1.000 presenze espositive, 6.000 buyer internazionali e oltre 56.000 visitatori ad ogni edizione. Si trovano capolavori d'arte antica, gioielli rari, beni di lusso vintage e molto altro (da sabato 03/10/2026 a domenica 11/10/2026)

CNR - 1ª Conferenza Nazionale Polare - Roma, sede centrale del CNR - Conferenza dal titolo "Poli di conoscenza: dalle terre estreme alle sfide globali", promossa e coordinata dal CNR in collaborazione con ENEA, INGV e OGS, dedicata ad Artico, Antartide e Terzo Polo, con la partecipazione della comunità scientifica italiana per discutere di cambiamento climatico, trasformazioni ambientali, innovazione e geopolitica. Obiettivo dell'iniziativa è elaborare un white paper a supporto delle future strategie nazionali e iniziative internazionali (da lunedì 05/10/2026 a mercoledì 07/10/2026)

"Quale Europa di fronte alle sfide globali?" - Campus Luiss di Viale Pola 12, Roma - Due giornate di confronto dedicate all'Europa politica, alla sicurezza, alla Costituzione e alla competitività, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, del mondo politico e accademico. Promosso dalla Fondazione Giorgio Napolitano e dalla Luiss School of Government. Tra gli interventi, il Rettore della Luiss Paolo Boccardelli, Paolo Gentiloni, Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea) e in chiusura il Ministro Guido Crosetto (da lunedì 05/10/2026 a martedì 06/10/2026)

10° Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova - Bruxelles - Confronto sul processo di adesione della Moldova all'UE, sul dialogo politico e sulle riforme, con focus su giustizia, sicurezza, politica estera, energia, commercio e cooperazione economica. La riunione sarà presieduta dall'Alta rappresentante UE Kaja Kallas, con la partecipazione del primo ministro moldavo Vasile Tofan e della commissaria europea per l'allargamento Marta Kos

"ECB Conference on Monetary Policy 2026: bridging science and practice" - Francoforte - 9ª Conferenza della BCE sulla politica monetaria 2026, due giornate di confronto su politica monetaria, inflazione, mercati finanziari e credito e sistema bancario, con particolare attenzione all'elevata incertezza economica e geopolitica. Tra gli interventi, il keynote di Philip R. Lane, membro del Comitato esecutivo della BCE, e quelli di economisti e ricercatori internazionali (da lunedì 05/10/2026 a martedì 06/10/2026)

15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Janez Janša - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Primo Ministro sloveno, Janez Janša, a Palazzo Chigi

16:45 - Welfare del Futuro - Roma, Auditorium Deloitte - Tavolo tecnico organizzato da Deloitte sulla previdenza complementare, con un confronto su previdenza integrativa, solidarietà intergenerazionale, educazione finanziaria e ruolo del risparmio previdenziale nell'economia reale. Tra gli interventi, il presidente dell'INPS Gabriele Fava, il capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro Mauro Nori, il direttore generale del Dipartimento delle Finanze Giovanni Spalletta, il presidente di Assofondipensione Giovanni Maggi e il CEO di Deloitte Central Mediterranean FabioPompei

Borsa:

Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività

Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (da lunedì 05/10/2026 a mercoledì 07/10/2026)

Aziende:

CleanBnB - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive



Martedì 06/10/2026

Appuntamenti:

66° Salone Nautico Internazionale di Genova - Manifestazione internazionale organizzata da Confindustria Nautica dedicata alla nautica da diporto, che riunisce oltre 1.000 imbarcazioni, 215 novità e operatori da 45 Paesi, con esposizione di Yacht & superyacht, barche a vela, gommoni e multiscafi oltre a tecnologie innovative, componentistica ed elettronica. (da giovedì 01/10/2026 a martedì 06/10/2026)

Mercanteinfiera Autunno 2026 - Fiere di Parma - 45ª edizione dell'appuntamento autunnale dedicato all'antiquariato, al modernariato e al collezionismo. La manifestazione ospita circa 1.000 presenze espositive, 6.000 buyer internazionali e oltre 56.000 visitatori ad ogni edizione. Si trovano capolavori d'arte antica, gioielli rari, beni di lusso vintage e molto altro (da sabato 03/10/2026 a domenica 11/10/2026)

"Quale Europa di fronte alle sfide globali?" - Campus Luiss di Viale Pola 12, Roma - Due giornate di confronto dedicate all'Europa politica, alla sicurezza, alla Costituzione e alla competitività, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, del mondo politico e accademico. Promosso dalla Fondazione Giorgio Napolitano e dalla Luiss School of Government. Tra gli interventi, il Rettore della Luiss Paolo Boccardelli, Paolo Gentiloni, Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea) e in chiusura il Ministro Guido Crosetto (da lunedì 05/10/2026 a martedì 06/10/2026)

"ECB Conference on Monetary Policy 2026: bridging science and practice" - Francoforte - 9ª Conferenza della BCE sulla politica monetaria 2026, due giornate di confronto su politica monetaria, inflazione, mercati finanziari e credito e sistema bancario, con particolare attenzione all'elevata incertezza economica e geopolitica. Tra gli interventi, il keynote di Philip R. Lane, membro del Comitato esecutivo della BCE, e quelli di economisti e ricercatori internazionali (da lunedì 05/10/2026 a martedì 06/10/2026)

CNR - 1ª Conferenza Nazionale Polare - Roma, sede centrale del CNR - Conferenza dal titolo "Poli di conoscenza: dalle terre estreme alle sfide globali", promossa e coordinata dal CNR in collaborazione con ENEA, INGV e OGS, dedicata ad Artico, Antartide e Terzo Polo, con la partecipazione della comunità scientifica italiana per discutere di cambiamento climatico, trasformazioni ambientali, innovazione e geopolitica. Obiettivo dell'iniziativa è elaborare un white paper a supporto delle future strategie nazionali e iniziative internazionali (da lunedì 05/10/2026 a mercoledì 07/10/2026)

EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia

Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia

ASEAN Energy Security Review - Presentazione del rapporto dell'International Energy Agency sulla sicurezza energetica nei Paesi ASEAN, con un focus sulla crescente dipendenza dalle importazioni di petrolio e GNL, sull’affidabilità dei sistemi elettrici, sui rischi per le catene di approvvigionamento delle tecnologie pulite e dei minerali critici e sulle strategie per rafforzare la resilienza energetica

Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale - Milano, Università Bocconi - Il tema dell'edizione 2026 è "Andare oltre". La manifestazione è dedicata alla sostenibilità e all'innovazione sociale, con incontri e confronti su imprese, comunità, ambiente, finanza, organizzazioni e sport. La 14ª edizione si articola in sei percorsi tematici e coinvolge rappresentanti del mondo economico, istituzionale, accademico e sociale. Tra gli interventi, figura Francesco Billari (da martedì 06/10/2026 a giovedì 08/10/2026)

09:00 - Obiettivo Export: Imprese e Territori del Centro Italia Verso la Conferenza Nazionale dell'Export - Roma, Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" - L'evento "Obiettivo Export: Imprese e Territori del Centro Italia Verso la Conferenza Nazionale dell'Export 2026" è organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e presieduto dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Interviene, tra gli altri, Fausto Bianchi, Presidente Piccola Industria Confindustria e Vice Presidente Confindustria

09:20 - Nokia Italy Innovation Day 2026 - Vimercate (Milano), Nokia Italia – Appuntamento annuale di Nokia che riunisce esponenti di istituzioni, industria, mondo accademico e dell'ecosistema legato all'innovazione. L'incontro è dedicato al futuro tecnologico dell'Europa e al ruolo strategico delle infrastrutture digitali. Tra gli interventi, Stefano Grieco (CEO e VP di Nokia Italy), Laura Di Raimondo (DG Asstel), Alvise Biffi (Presidente Assolombarda), Pietro Labriola (Presidente Asstel – membro del Board GSMA – CEO TIM) e Matti Lassila (Ambasciatore di Finlandia in Italia)

09:30 - ENEA - Borghi digitali sostenibili, il progetto Pitigliano - Roma, Associazione Civita - ENEA e Open Fiber presentano il progetto Pitigliano al convegno "Borghi digitali sostenibili: soluzioni metodologiche e tecnologiche per una strategia d’innovazione urbana e territoriale". Interverranno in apertura, tra gli altri, il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e la direttrice del Dipartimento ENEA Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, Giulia Monteleone

10:00 - Assemblea Pubblica UNIPORT - Roma, Complesso Monumentale Pio Sodalizio dei Piceni - L'assemblea si aprirà con la relazione del Presidente UNIPORT Pasquale Legora De Feo. Seguiranno gli interventi di autorevoli rappresentanti del mondo delle istituzioni, delle imprese, della formazione e di primari stakeholder del settore della portualità, tra i quali, il Vice Ministro Edoardo Rixi, il Presidente di Assoporti, Roberto Petri e il Direttore Generale del MIT, Donato Liguori

10:30 - Roadshow di BNL BNP Paribas “Shaping Tomorrow” - Torino, La Nuvola Lavazza - Alla nuova tappa del roadshow di BNL BNP Paribas che si svolge a Torino, parteciperanno Elena Goitini, AD della Banca e Responsabile BNP Paribas in Italia, Marco Gay, Presidente Unione Industriali di Torino, Antonio Baravalle, AD Lavazza, per un confronto su scenari macroeconomici e riflessi sulle economie territoriali

10:30 - Longevity Day 2026 - Roma, Spazio Vittoria - Evento organizzato da Generali dal tema Previdenza, protezione, futuro. Nuove età, nuovi bisogni, nuove risposte. Un incontro per confrontarsi su una delle principalisfide della società: la longevità. Tra gli interventi, Giancarlo Fancel (Country Manager & CEO di Generali Italia), Massimo Monacelli (General Manager di Generali Italia), Marco Oddone (AD e DG di Alleanza Assicurazioni) e Nicola Palmarini (Direttore National Innovation Centre for Ageing - NICA)

12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica riceve Gitanas Nauseda - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceve il Presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas Nauseda, in visita ufficiale

15:30 - ABI - Presentazione Festival ècultura! - Sede ABI di Roma - Il Presidente dell'ABI, Antonio Patuelli e il Vice Presidente Vicario dell'ACRI, Bernabò Bocca, presenteranno l'edizione 2026 del Festival ècultura! alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. La manifestazione, promossa da ABI e ACRI con Banca d'Italia e la collaborazione di FEduF, si svolgerà dal 16 al 24 ottobre e riunirà tutti gli eventi culturali organizzati da Banche e Fondazioni di origine bancaria

16:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Gitanas Nauseda - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas Nauseda, a Palazzo Chigi

Borsa:

Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (da lunedì 05/10/2026 a mercoledì 07/10/2026)

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

S.S. Lazio - CDA: Il Consiglio di Sorveglianza si riunirà per l’esame del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 Giugno 2026



Mercoledì 07/10/2026

Appuntamenti:

Mercanteinfiera Autunno 2026 - Fiere di Parma - 45ª edizione dell'appuntamento autunnale dedicato all'antiquariato, al modernariato e al collezionismo. La manifestazione ospita circa 1.000 presenze espositive, 6.000 buyer internazionali e oltre 56.000 visitatori ad ogni edizione. Si trovano capolavori d'arte antica, gioielli rari, beni di lusso vintage e molto altro (da sabato 03/10/2026 a domenica 11/10/2026)

CNR - 1ª Conferenza Nazionale Polare - Roma, sede centrale del CNR - Conferenza dal titolo "Poli di conoscenza: dalle terre estreme alle sfide globali", promossa e coordinata dal CNR in collaborazione con ENEA, INGV e OGS, dedicata ad Artico, Antartide e Terzo Polo, con la partecipazione della comunità scientifica italiana per discutere di cambiamento climatico, trasformazioni ambientali, innovazione e geopolitica. Obiettivo dell'iniziativa è elaborare un white paper a supporto delle future strategie nazionali e iniziative internazionali (da lunedì 05/10/2026 a mercoledì 07/10/2026)

Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale - Milano, Università Bocconi - Il tema dell'edizione 2026 è "Andare oltre". La manifestazione è dedicata alla sostenibilità e all'innovazione sociale, con incontri e confronti su imprese, comunità, ambiente, finanza, organizzazioni e sport. La 14ª edizione si articola in sei percorsi tematici e coinvolge rappresentanti del mondo economico, istituzionale, accademico e sociale. Tra gli interventi, figura Francesco Billari (da martedì 06/10/2026 a giovedì 08/10/2026)

SAIE Bologna 2026 - La Fiera delle Costruzioni - BolognaFiere - 60ª edizione dell'evento di riferimento in Italia per il settore delle costruzioni, delle infrastrutture e dell’impiantistica. Un appuntamento che riunisce la più ampia community di imprese, istituzioni, professionisti e associazioni del comparto. Il titolo di quest'anno è "Verso una nuova politica dell'Abitare. La competitività del Paese passa dalle costruzioni: strategie, incentivi e investimenti". Ci saranno 567 espositori, 235 convegni e 68 associazioni (da mercoledì 07/10/2026 a sabato 10/10/2026)

MED9 Leaders' Summit - Spalato, Croazia - Vertice dei capi di Stato o di governo dei nove Paesi mediterranei dell'UE (Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia e Croazia), presieduto dal primo ministro croato Andrej Plenkovic, dedicato alle principali questioni europee e al rafforzamento della sicurezza, sostenibilità e resilienza del Mediterraneo e dell'UE. Tra i partecipanti di rilievo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Consiglio europeo António Costa

FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia

Greenitaly 2026 - Salone Internazionale del Florovivaismo e del Paesaggio - Fiera di Parma - Manifestazione di riferimento in Italia per le aziende e i professionisti del comparto florovivaistico e del paesaggio. La fiera offre un'esposizione completa di prodotti, tecnologie e servizi innovativi, unitamente a un ricco programma di eventi formativi e di networking. Convegno inaugurale "Il paesaggio urbano di domani", con le conclusioni affidate a Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura (da mercoledì 07/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

Healthcare Innovation Summit 2026 - Milano, Hotel Nhow - Evento organizzato da AISIS e The Innovation Group dedicato all'innovazione digitale nella sanità e nelle Lifescience, con focus su sanità digitale dopo il PNRR, intelligenza artificiale, interoperabilità dei dati, telemedicina, cybersecurity e sostenibilità. Tra i temi anche l'appropriatezza delle prestazioni e i nuovi modelli di interazione con il cittadino (da mercoledì 07/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

09:00 - 6° Pambianco-PwC "Wine & Food Summit" - Milano, Palazzo Mezzanotte - Incontro dedicato agli scenari di sviluppo e alle nuove dinamiche internazionali del settore food & beverage. Tra i partecipanti, David Pambianco, CEO di Pambianco, Maria Teresa Ceglia, director PwC – Advisory, Food & Beverage specialist, Angelo Mastrolia, Presidente esecutivo di NewPrinces Group, Lamberto Frescobaldi, Presidente di Marchesi Frescobaldi, Ettore Nicoletto, CEO di Compagnia del Gusto Holding, Nicola Massari, CEO di Iginio Massari Alta Pasticceria e Alberto Lusini, Presidente e CEO di Angelini Wines & Estates

09:30 - Assemblea Pubblica di Federtrasporto 2026 - Roma, Sede di Confindustria - All'assemblea, dal titolo "L'industria che muove l'Italia", sono previsti interventi istituzionali e di categoria, tra i quali Matteo Salvini (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Paolo Colombo (Presidente Federtrasporto), Joerg Eberhart (A.D. ITA Airways), Arrigo Giana (A.D. ASPI) e Gianpiero Strisciuglio (A.D. Ferrovie dello Stato Italiane)

09:30 - 58° Giornata del Credito - CCIAA, Piazza di Pietra - Tema principale dell'evento organizzato da ANSPC è "Energia sostenibile, leva a sostegno della competitività; ruolo del sistema finanziario". Tra gli interventi, Ercole Pellicanò (Presidente ANSPC), Paolo Angelini (DG Banca d’Italia e Presidente Ivass), Giovanni Liverani (Presidente ANIA), Antonio Patuelli (Presidente ABI), Aurelio Regina (Vice Presidente Confindustria per l'Energia), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Gaetano Miccichè (Presidente Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo) e Fabio Pompei (CEO Deloitte Italia)

10:00 - Investire nel domani: innovazione, abitare e fiducia nel risparmio - Roma, Palazzo San Macuto - Relazione della Commissione di Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti dedicata alla tutela del risparmio e alla crescita delle imprese e dei territori dal titolo "Investire nel domani: innovazione, abitare e fiducia nel risparmio - Dalla tutela del risparmio alla crescita delle imprese e dei territori". Tra gli interventi, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Presidente della Commissione, Carlo Maccari e il Presidente del Senato, Ignazio La Russa

10:00 - Contaminazioni: Gli ITS Academy al centro del confronto sulla crescita del Paese - Roma, EY wavespace - Incontro promosso da EY Foundation e Rete ITS Italy sul ruolo degli ITS Academy e sul rapporto tra formazione e domanda di lavoro, con la presentazione dello studio "Formare i tecnici del futuro". Tra gli interventi, il ministro Giuseppe Valditar, Riccardo Paternò, Presidente EY Foundation, Carlo Chiattelli, People Consulting Leader di EY Italia, Annamaria Bottero, Global Partner Lead, Microsoft Italia e Nunzia Ciardi, Vicedirettrice Generale, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)

10:30 - 9° Rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale - Roma, Montecitorio - Presentazione del 9° Rapporto GIMBE che fotografa il Servizio sanitario nazionale per monitorare ed analizzare la sanità pubblica. Saluto della vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Presenta il Rapporto Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE

10:30 - Evento inaugurale 60ª edizione SAIE, La Fiera delle Costruzioni - Sala UniSalute, BolognaFiere - Evento inaugurale della 60ª edizione di SAIE Bologna 2026 – La Fiera delle Costruzioni: Progettazione, Edilizia e Impianti, dal titolo "Verso una nuova politica dell'Abitare. La competitività del Paese passa dalle costruzioni: strategie, incentivi e investimenti". Interverranno, tra gli altri, il Ministro Matteo Salvini, Emanuele Ferraloro, Presidente Federcostruzioni e Stefano Betti, Vicepresidente ANCE

11:00 - Conferenza stampa nazionale Gruppo Tecnocasa - Milano, Palazzo delle Stelline - Conferenza, dal titolo "Capillarità delle reti e conoscenza dei territori per capire il mercato immobiliare e creditizio in Italia", organizzata dal Gruppo Tecnocasa per presentare le nuove analisi sul mercato immobiliare residenziale e i trend del comparto creditizio. Interviene, tra gli altri, Anna Pasquali (Consigliere Delegato di Tecnocasa Group)

11:00 - "LA RETE CHE NON VEDI”: Data center, energia e territorio per un’Italia digitalmente sovrana - Roma, Museo dell'Ara Pacis - Incontro organizzato da Core Stack (società del gruppo Lazzari) con Green Arrow Capital sul ruolo dei data center distribuiti e alimentati da energia rinnovabile per la competitività e la resilienza digitale dell'Italia. Interverranno, tra gli altri, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea), Alessio Butti (Sottosegretario di Stato per l'Innovazione Digitale),Anna Lazzari (Presidente Core Stack & CEO Gruppo Lazzari), Eugenio de Blasio (Founder & Executive Chairman Green Arrow Capital) e Mario Nobile (DG Agenzia per l'Italia Digitale)

17:00 - Satispay "Il welfare che vince nel tempo" - Roma, Casina Valadier - Incontro organizzato da Satispay sul tema del welfare, con gli interventi di Alberto Dalmasso, CEO di Satispay, e dell'economista Carlo Cottarelli

18:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Scuderie del Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente all'inaugurazione della Mostra "Pontormo. La Maniera Italiana"

Borsa:

Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (da lunedì 05/10/2026 a mercoledì 07/10/2026)

Aziende:

Dotstay - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Levi Strauss - Risultati di periodo

OPS Retail - Assemblea: Nomina e definizione del compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, inclusa la nomina dei rispettivi Presidenti e la determinazione della durata del mandato del CdA - seconda convocazione



Giovedì 08/10/2026

Appuntamenti:

Mercanteinfiera Autunno 2026 - Fiere di Parma - 45ª edizione dell'appuntamento autunnale dedicato all'antiquariato, al modernariato e al collezionismo. La manifestazione ospita circa 1.000 presenze espositive, 6.000 buyer internazionali e oltre 56.000 visitatori ad ogni edizione. Si trovano capolavori d'arte antica, gioielli rari, beni di lusso vintage e molto altro (da sabato 03/10/2026 a domenica 11/10/2026)

Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale - Milano, Università Bocconi - Il tema dell'edizione 2026 è "Andare oltre". La manifestazione è dedicata alla sostenibilità e all'innovazione sociale, con incontri e confronti su imprese, comunità, ambiente, finanza, organizzazioni e sport. La 14ª edizione si articola in sei percorsi tematici e coinvolge rappresentanti del mondo economico, istituzionale, accademico e sociale. Tra gli interventi, figura Francesco Billari (da martedì 06/10/2026 a giovedì 08/10/2026)

SAIE Bologna 2026 - La Fiera delle Costruzioni - BolognaFiere - 60ª edizione dell'evento di riferimento in Italia per il settore delle costruzioni, delle infrastrutture e dell’impiantistica. Un appuntamento che riunisce la più ampia community di imprese, istituzioni, professionisti e associazioni del comparto. Il titolo di quest'anno è "Verso una nuova politica dell'Abitare. La competitività del Paese passa dalle costruzioni: strategie, incentivi e investimenti". Ci saranno 567 espositori, 235 convegni e 68 associazioni (da mercoledì 07/10/2026 a sabato 10/10/2026)

Greenitaly 2026 - Salone Internazionale del Florovivaismo e del Paesaggio - Fiera di Parma - Manifestazione di riferimento in Italia per le aziende e i professionisti del comparto florovivaistico e del paesaggio. La fiera offre un'esposizione completa di prodotti, tecnologie e servizi innovativi, unitamente a un ricco programma di eventi formativi e di networking. Convegno inaugurale "Il paesaggio urbano di domani", con le conclusioni affidate a Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura (da mercoledì 07/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

Healthcare Innovation Summit 2026 - Milano, Hotel Nhow - Evento organizzato da AISIS e The Innovation Group dedicato all'innovazione digitale nella sanità e nelle Lifescience, con focus su sanità digitale dopo il PNRR, intelligenza artificiale, interoperabilità dei dati, telemedicina, cybersecurity e sostenibilità. Tra i temi anche l'appropriatezza delle prestazioni e i nuovi modelli di interazione con il cittadino (da mercoledì 07/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

Seconda conferenza su "Applied Macroeconomics" - Roma, Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi - La Banca d'Italia, in collaborazione con la Banca del Canada e la BI Norwegian Business School organizza la seconda conferenza su "Applied Macroeconomics" (da giovedì 08/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

Banca d'Italia - Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita

Speech - Christopher J. Waller, "Economic Outlook" - Intervento del Governatore della Federal Reserve Christopher J. Waller al TCMB Istanbul Economic Forum, organizzato dalla Banca centrale della Turchia, dedicato alle prospettive dell'economia

UE - Eurogruppo - Lussemburgo - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE

Consiglio dell'Unione europea - Dublino - Riunione informale dei ministri dello sviluppo (da giovedì 08/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

09:00 - Camera dei Deputati - Attacco alla base Ta'if, audizione ministro Crosetto - Roma, Montecitorio - Le Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sull'attacco alla base di Ta'if e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita

11:00 - "Let's Go Trade!" Un viaggio immersivo nelle nuove rotte del commercio globale - Milano, Areapergolesi - Iniziativa di DHL Express Italy con il sostegno di Confindustria e il patrocinio di Assolombarda dedicata all'evoluzione del commercio internazionale e alle nuove opportunità per le imprese italiane, con focus su catene del valore, nuovi mercati, geopolitica, digitalizzazione e sostenibilità. Tra gli interventi, Nazzarena Franco, Barbara Cimmino, Leopoldo Destro e Alvise Biffi

14:00 - Data Center Symposium - Roma, Hotel Parco dei Principi - Incontro dedicato agli investimenti e agli impatti dei data center su energia, acqua, ambiente, rumore e territori, con la presentazione del nuovo rapporto annuale sul mercato dei data center in Italia. Interverranno rappresentanti istituzionali, delle forze politiche, degli enti locali e del mondo accademico, tra i quali, i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso, il presidente di ARERA Nicola Dell'Acqua e il presidente di IDA Luca Beltramino

14:30 - CvUtilityDay - Milano, Monterosa91 - 5ª edizione del CvUtilityDay, l'evento organizzato da Credit Village dedicato all'evoluzione del Credit & Claims Management nel mercato Utility, con un confronto su compliance, innovazione tecnologica, gestione e prevenzione del rischio, tutela del consumatore e nuovi modelli di gestione del credito. Tra gli interventi, Christian Bertilaccio, Presidente UNIREC, Ivan Zirilli, Consigliere ACMI, e Christian Faggella, AD di La Scala Società tra Avvocati

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

OPS eCom - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31.12.2025 - prima convocazione

PepsiCo - Risultati di periodo

10:00 - doValue - Appuntamento: Capital Markets Day 2026 con il top management del Gruppo che illustrerà la nuova strategia e il Piano Industriale 2027-2029



Venerdì 09/10/2026

Appuntamenti:

Mercanteinfiera Autunno 2026 - Fiere di Parma - 45ª edizione dell'appuntamento autunnale dedicato all'antiquariato, al modernariato e al collezionismo. La manifestazione ospita circa 1.000 presenze espositive, 6.000 buyer internazionali e oltre 56.000 visitatori ad ogni edizione. Si trovano capolavori d'arte antica, gioielli rari, beni di lusso vintage e molto altro (da sabato 03/10/2026 a domenica 11/10/2026)

Greenitaly 2026 - Salone Internazionale del Florovivaismo e del Paesaggio - Fiera di Parma - Manifestazione di riferimento in Italia per le aziende e i professionisti del comparto florovivaistico e del paesaggio. La fiera offre un'esposizione completa di prodotti, tecnologie e servizi innovativi, unitamente a un ricco programma di eventi formativi e di networking. Convegno inaugurale "Il paesaggio urbano di domani", con le conclusioni affidate a Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura (da mercoledì 07/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

Healthcare Innovation Summit 2026 - Milano, Hotel Nhow - Evento organizzato da AISIS e The Innovation Group dedicato all'innovazione digitale nella sanità e nelle Lifescience, con focus su sanità digitale dopo il PNRR, intelligenza artificiale, interoperabilità dei dati, telemedicina, cybersecurity e sostenibilità. Tra i temi anche l'appropriatezza delle prestazioni e i nuovi modelli di interazione con il cittadino (da mercoledì 07/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

SAIE Bologna 2026 - La Fiera delle Costruzioni - BolognaFiere - 60ª edizione dell'evento di riferimento in Italia per il settore delle costruzioni, delle infrastrutture e dell’impiantistica. Un appuntamento che riunisce la più ampia community di imprese, istituzioni, professionisti e associazioni del comparto. Il titolo di quest'anno è "Verso una nuova politica dell'Abitare. La competitività del Paese passa dalle costruzioni: strategie, incentivi e investimenti". Ci saranno 567 espositori, 235 convegni e 68 associazioni (da mercoledì 07/10/2026 a sabato 10/10/2026)

Consiglio dell'Unione europea - Dublino - Riunione informale dei ministri dello sviluppo (da giovedì 08/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

Seconda conferenza su "Applied Macroeconomics" - Roma, Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi - La Banca d'Italia, in collaborazione con la Banca del Canada e la BI Norwegian Business School organizza la seconda conferenza su "Applied Macroeconomics" (da giovedì 08/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

Rating sovrano - Ungheria e Lussemburgo - Scope pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Belgio - Moody's pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Gran Bretagna - S&P pubblica la revisione del merito di credito

Banca d'Italia - Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia; L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali

UE - ECOFIN - Lussemburgo - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e Christine Lagarde

09:00 - IRTOP - Lugano Investor Day 2026 - Lugano, Hotel Splendide Royal - 16ª edizione dell'appuntamento organizzata da IR Top Consulting, che offre agli investitori svizzeri l'occasione di confrontarsi direttamente con il Top Management di PMI italiane quotate, eccellenze nei rispettivi settori di riferimento. Apertura lavori: Analisi mercato Small & Mid Cap, Anna Lambiase (CEO & Founder IR Top Consulting) e Andrea Messuti (Partner LCA). Intervento istituzionale di Giulio Centemero – Commissione Finanze, Camera dei Deputati & Founder, Sandwich Club

10:30 - La Distribuzione Moderna al servizio dei consumi fuori casa - Roma, sala Cavour del MASAF - All'evento "La Distribuzione Moderna al servizio dei consumi fuori casa. Mercato Ho.Re.Ca. e valore del Made in Italy" verranno presentati i risultati dell'Osservatorio permanente Away From Home sviluppato da TradeLab in collaborazione con Federdistribuzione. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Francesco Lollobrigida, Carlo Alberto Buttarelli (Presidente Federdistribuzione), Bruna Boroni (Director Industry Away From Home, TradeLab), Roberto Calugi (Direttore Generale FIPE) e David Martinez Fontano (AD di Metro e Presidente Federdistribuzione Horeca)

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo della Consulta - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia in occasione della presentazione del volume del Prof. Giovanni Pitruzzella "L'Europa in trasformazione. Tra geopolitica e democrazia"

Borsa:

Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Delta Air Lines - Risultati di periodo

Destination Italia - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

LU-VE Group - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

OPS eCom - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31.12.2025 - seconda convocazione



Sabato 10/10/2026

Appuntamenti:

Mercanteinfiera Autunno 2026 - Fiere di Parma - 45ª edizione dell'appuntamento autunnale dedicato all'antiquariato, al modernariato e al collezionismo. La manifestazione ospita circa 1.000 presenze espositive, 6.000 buyer internazionali e oltre 56.000 visitatori ad ogni edizione. Si trovano capolavori d'arte antica, gioielli rari, beni di lusso vintage e molto altro (da sabato 03/10/2026 a domenica 11/10/2026)

SAIE Bologna 2026 - La Fiera delle Costruzioni - BolognaFiere - 60ª edizione dell'evento di riferimento in Italia per il settore delle costruzioni, delle infrastrutture e dell’impiantistica. Un appuntamento che riunisce la più ampia community di imprese, istituzioni, professionisti e associazioni del comparto. Il titolo di quest'anno è "Verso una nuova politica dell'Abitare. La competitività del Paese passa dalle costruzioni: strategie, incentivi e investimenti". Ci saranno 567 espositori, 235 convegni e 68 associazioni (da mercoledì 07/10/2026 a sabato 10/10/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```