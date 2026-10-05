Ferrari rafforza il piano di buyback con acquisti per oltre 25,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di buyback da 250 milioni di euro annunciato il 1° settembre 2026, ulteriori 73.534 azioni ordinarie tra il 28 settembre e il 2 ottobre 2026 su Euronext Milan e sul New York Stock Exchange, a un prezzo medio unitario di 348,6540 euro, per un controvalore complessivo di 25.637.923,83 euro. Il programma da 250 milioni rappresenta la terza tranche del piano pluriennale di buyback da circa 3,5 miliardi di euro entro il 2030.



Dall'avvio della terza tranche e fino al 2 ottobre 2026 sono state acquistate 210.299 azioni su EXM per 74.735.928,03 euro e 77.824 azioni sul NYSE per 31.498.189,59 dollari.



Al 2 ottobre il Cavallino rampante di Maranello deteneva 1.878.927 azioni proprie, pari allo 0,80% del capitale sociale. Dal 5 gennaio 2026 il riacquisto complessivo ammonta a 1.989.307 azioni per 612.950.841,72 euro.

























(Foto: Francois Navarro © ACO/Nikon - Ferrari 458 Italia 16/6/2012)

Condividi

```