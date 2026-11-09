Ferrari, buyback per oltre 6,4 milioni di euro su EXM e NYSE

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver acquistato, tra il 2 e il 6 novembre 2026, un totale di 17.786 azioni ordinarie proprie su Euronext Milan e New York Stock Exchange, al prezzo medio di 361,2548 euro, per un controvalore complessivo di 6.425.277,42 euro.



Le operazioni rientrano nella Terza Tranche da 250 milioni di euro, annunciata il 1° settembre 2026, del programma pluriennale da circa 3,5 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2030. Dall'avvio della tranche al 6 novembre sono state acquistate 381.861 azioni su EXM per 134.710.553,46 euro e 83.810 azioni sul NYSE per 33.998.075,48 dollari.



Al 6 novembre il Cavallino rampante di Maranello deteneva 2.056.475 azioni proprie, pari all'1,16% delle azioni ordinarie emesse. Dal 5 gennaio 2026 il riacquisto complessivo ammonta a 2.166.855 azioni per 675.164.505,12 euro.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.





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