Ferrari prosegue il buyback con acquisti per 13,19 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver acquistato, tra il 9 e il 13 novembre 2026, complessive 35.591 azioni ordinarie su Euronext Milan e NYSE al prezzo medio unitario di 370,5162 euro, per un controvalore pari a 13.187.042,95 euro.



Le operazioni rientrano nella terza tranche da 250 milioni di euro del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 3,5 miliardi da eseguire entro il 2030.



Dall'avvio della tranche al 13 novembre, la casa automobilistica di Maranello ha reso noto di aver investito 143.470.299,51 euro per 405.461 azioni sull'EXM e 38.897.666,60 dollari per 95.801 azioni sul NYSE.



Ferrari ha precisato che al 13 novembre deteneva 2.092.066 azioni proprie ordinarie, pari all'1,18% delle azioni ordinarie emesse e allo 0,89% del capitale includendo le azioni speciali. Dal 5 gennaio 2026 sono state riacquistate complessivamente 2.202.446 azioni, incluse le transazioni di Sell to Cover, per 688.351.548,07 euro.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.









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