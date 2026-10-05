Francoforte: giornata depressa per AUTO1 Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per la piattaforma digitale per il commercio di auto usate , in flessione del 2,73% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di AUTO1 Group è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo del marketplace di auto usate evidenzia un declino dei corsi verso area 15,86 Euro con prima area di resistenza vista a 16,32. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 15,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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