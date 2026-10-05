Francoforte: in calo AIXTRON

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori , in flessione del 2,17% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di AIXTRON evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori rispetto all'indice.





Lo status tecnico di AIXTRON è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,61 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 38,32. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 40,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```