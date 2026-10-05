Francoforte: in calo AIXTRON
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori, in flessione del 2,17% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di AIXTRON evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori rispetto all'indice.
Lo status tecnico di AIXTRON è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,61 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 38,32. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 40,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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