Milano 17:35
51.629 -1,68%
Nasdaq 20:30
29.242 -0,43%
Dow Jones 20:30
52.428 -0,28%
Londra 17:35
10.698 +0,44%
Francoforte 17:35
25.441 -0,50%

Francoforte: Nordex in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Nordex in forte calo
Si muove in perdita Nordex, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,11% sui valori precedenti.
Condividi
```