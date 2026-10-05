Generali prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 111 milioni di euro
(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di aver acquistato sul mercato Euronext Milan, dal 28 settembre al 2 ottobre 2026, complessivamente 2.616.595 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 42,44 euro, per un controvalore pari a 111.036.463,81 euro.
L'operazione si inserisce nel programma di acquisto di azioni proprie finalizzato al loro annullamento, avviato lo scorso 6 agosto, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026.
A seguito degli acquisti effettuati, al 2 ottobre la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 32.410.207 azioni proprie, pari al 2,11% del capitale sociale.
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