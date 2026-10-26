Azimut prosegue il buyback: oltre 1 milione di azioni acquistate tra il 19 e il 23 ottobre
(Teleborsa) - Azimut ha comunicato di aver acquistato, tra il 19 e il 23 ottobre 2026, complessivamente 1.097.638 azioni proprie a un prezzo medio ponderato di 34,4996 euro per azione, per un controvalore pari a 37.868.071,20 euro.
Gli acquisti rientrano nella prima tranche del programma di buyback.
A seguito delle operazioni, considerando anche le azioni già detenute in portafoglio, al 23 ottobre la società di servizi finanziari detiene un totale di 6.571.589 azioni proprie, pari al 4,5874% del capitale sociale.
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