Lettura rialzista per Antofagasta
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Effervescente la compagnia mineraria, tra i componenti del FTSE 100, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,04%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Antofagasta ai prezzi attuali pari a 38,02 sterline, con stop loss individuato in area 35,04 pounds, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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